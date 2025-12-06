Энрике забил «Акрону» пяткой – это его первый гол с сентября. У Жерсона дебютный мяч в РПЛ
Жерсон и Луис Энрике забили «Акрону».
Жерсон Сантос открыл счет голам в чемпионате России.
Полузащитник «Зенита» дальним ударом поразил ворота «Акрона» на 32-й минуте игры 18-го тура Мир РПЛ.
У бразильца, купленного у «Фламенго» минувшим летом, до этого дня был только один гол за новую команду – в FONBET Кубке России в октябре. В Мир РПЛ он забил впервые.
Второй мяч в сегодняшней игре – на счету Луиса Энрике Андре. 24-летний полузащитник пяткой замкнул прострел Педро на 41-й минуте. Энрике не забивал с сентября.
