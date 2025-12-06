  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике забил «Акрону» пяткой – это его первый гол с сентября. У Жерсона дебютный мяч в РПЛ
15

Энрике забил «Акрону» пяткой – это его первый гол с сентября. У Жерсона дебютный мяч в РПЛ

Жерсон и Луис Энрике забили «Акрону».

Жерсон Сантос открыл счет голам в чемпионате России.

Полузащитник «Зенита» дальним ударом поразил ворота «Акрона» на 32-й минуте игры 18-го тура Мир РПЛ.

У бразильца, купленного у «Фламенго» минувшим летом, до этого дня был только один гол за новую команду – в FONBET Кубке России в октябре. В Мир РПЛ он забил впервые.

Второй мяч в сегодняшней игре – на счету Луиса Энрике Андре. 24-летний полузащитник пяткой замкнул прострел Педро на 41-й минуте. Энрике не забивал с сентября.

«Зенит» – «Акрон». 2:0 – Жерсон и Энрике забили, Неделчару удалили на 14-й. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoЖерсон
logoЛуис Энрике Андре
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoПедро дос Сантос
