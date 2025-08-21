Энрике про Сафонова и Забарного в «ПСЖ»: «Спорт – лучший способ объединить людей. Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков»
Луис Энрике ответил на вопрос об отношениях Матвея Сафонова и Ильи Забарного.
«Спорт и футбол в частности – это лучший способ объединить людей и создать единство, а не разобщение.
Спорт и люди – вне политических вопросов или экономических интересов политиков», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Забарный и Сафонов общались после перехода украинца в «ПСЖ». Защитник подписан на всех игроков парижан в соцсети, кроме Матвея (Sport.fr)
Увольнять ли Семака?18053 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости