У Захаряна 0+0 в 9 матчах сезона в Ла Лиге. Хавбек лишь один раз вышел в старте «Сосьедада»

Арсен Захарян еще не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Ла Лиги.

Сегодня «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Испании. Российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте, заменив Хона Горрочатеги.

В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Он лишь один раз вышел в стартовом составе. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь .