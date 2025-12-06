У Захаряна 0+0 в 9 матчах сезона в Ла Лиге. Хавбек лишь один раз вышел в старте «Сосьедада»
У Арсена Захаряна нет результативных действий в этом сезоне Ла Лиги.
Арсен Захарян еще не совершил ни одного результативного действия в этом сезоне Ла Лиги.
Сегодня «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Алавеса» со счетом 0:1 в 15-м туре чемпионата Испании. Российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте, заменив Хона Горрочатеги.
В текущем сезоне Ла Лиги Захарян провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Он лишь один раз вышел в стартовом составе. Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
