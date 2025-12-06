«Ман Сити» до 2 очков сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ после 15 матчей
«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков.
«Манчестер Сити» приблизился к «Арсеналу» после победы в 15-м туре АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Сандерленд» (3:0), а «канониры» уступили «Астон Вилле» (1:2).
«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу с 33 очками. «Ман Сити» отстает на два балла, «Вилла» – на три. На данный момент замыкает четверку «Челси» – 25 очков. «Кристал Пэлас» (23) обгонит его, если победит «Фулхэм» завтра.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1426 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости