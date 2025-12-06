«Ман Сити» до 2 очков сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ после 15 матчей

«Ман Сити» сократил отставание от «Арсенала» до двух очков.

«Манчестер Сити » приблизился к «Арсеналу » после победы в 15-м туре АПЛ .

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Сандерленд» (3:0), а «канониры» уступили «Астон Вилле » (1:2).

«Арсенал» по-прежнему возглавляет таблицу с 33 очками. «Ман Сити» отстает на два балла, «Вилла» – на три. На данный момент замыкает четверку «Челси » – 25 очков. «Кристал Пэлас» (23) обгонит его, если победит «Фулхэм» завтра.