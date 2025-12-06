Мостовой об отмене гола Тюкавина «Спартаку»: «До сих пор не понял, как там мог быть офсайд. Если бы гол засчитали, игра сложилась бы иначе. Футбол – это не наука»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Спартака» и «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1).
«Я предполагал, что будет такая игра в эмоциональном плане, что матч будет живой, если так можно сказать. Так оно и получилось. Две ужаленные команды подошли к сегодняшнему поединку, ведь проиграли «Балтике» и «Ахмату». Я думал, что будет 1:1 или 2:1 в пользу «Спартака», так оно и вышло. Немного не угадал, все же фаворитом считал красно-белых.
Офсайд у Тюкавина? Я до сих пор не понял, как там мог быть офсайд. Очень спорный момент. Если бы засчитали гол Тюкавина, то игра бы уже иначе сложилась. Футбол – это не наука, матч пошел бы уже по другому сценарию.
Что касается «Динамо», то десятое место – это… Сложно подобрать слова, все понимают, что это никуда не годится», – сказал Мостовой.