Глава «Динамо» Ивлев о будущем Гусева: «Решение будет приниматься по окончании этой части сезона»

Глава «Динамо» Ивлев высказался о будущем Ролана Гусева.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев ответил на вопрос, продолжит ли Ролан Гусев руководить командой.

Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ .

– Что будет с Роланом Гусевым? Будет ли он главным тренером, потому что было сказано, что если он выиграет 4 матча, то останется?

– Решение будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона. Давайте подождем дальнейших управленческих решений.

– А дата определена?

– В процессе.

– До конца года?

– Да, – сказал Ивлев.