Глава «Динамо» Ивлев о будущем Гусева: «Решение будет приниматься по окончании этой части сезона»
Глава «Динамо» Ивлев высказался о будущем Ролана Гусева.
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев ответил на вопрос, продолжит ли Ролан Гусев руководить командой.
Сегодня бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
– Что будет с Роланом Гусевым? Будет ли он главным тренером, потому что было сказано, что если он выиграет 4 матча, то останется?
– Решение будет приниматься после того, как закончится эта часть сезона. Давайте подождем дальнейших управленческих решений.
– А дата определена?
– В процессе.
– До конца года?
– Да, – сказал Ивлев.
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1427 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости