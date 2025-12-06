Матч окончен
«Ливерпуль» вел 2:0 и 3:2, но сыграл вничью с «Лидсом» – 3:3! Танака сравнял счет на 96-й, у Экитике дубль
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом».
«Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ.
Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Юго Экитике забил на 48-й минуте, а на 50-й сделал дубль. Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти на 73-й, а Антон Штах сравнял счет на 75-й. Доминик Собослаи вновь вывел «Ливерпуль» вперед на 80-й. Ао Танака снова сравнял счет на 96-й.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 17:30, Элланд Роуд
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1376 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости