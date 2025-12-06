  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» вел 2:0 и 3:2, но сыграл вничью с «Лидсом» – 3:3! Танака сравнял счет на 96-й, у Экитике дубль
158

«Ливерпуль» вел 2:0 и 3:2, но сыграл вничью с «Лидсом» – 3:3! Танака сравнял счет на 96-й, у Экитике дубль

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом».

«Ливерпуль» упустил победу над «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юго Экитике забил на 48-й минуте, а на 50-й сделал дубль. Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти на 73-й, а Антон Штах сравнял счет на 75-й. Доминик Собослаи вновь вывел «Ливерпуль» вперед на 80-й. Ао Танака снова сравнял счет на 96-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 15 тур
6 декабря 17:30, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
3 - 3
Ливерпуль
Матч окончен
  Танака
90’
+6’
Богл   Борнаув
90’
+3’
90’
+1’
Гомес
Стрейк
89’
Ампаду   Пиру
87’
84’
Экитике   Исак
83’
Гакпо   Эндо
80’
ван Дейк
80’
  Собослаи
  Штах
75’
  Калверт-Льюин
73’
68’
Виртц   Мак Аллистер
68’
Брэдли   Гомес
Груев   Танака
65’
Бийол   Ааронсон
65’
Окафор   Ньонто
65’
50’
  Экитике
48’
  Экитике
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Брэдли
Гудмундссон
26’
Богл
20’
Лидс
Лукас Перри, Стрейк, Бийол, Родон, Гудмундссон, Ампаду, Груев, Штах, Богл, Окафор, Калверт-Льюин
Запасные: Дарлоу, Борнаув, Байрэм, Ньонто, Ааронсон, Танака, Харрисон, Джастин, Пиру
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Брэдли, Джонс, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Экитике
Запасные: Робертсон, Салах, Гомес, Эндо, Исак, Мак Аллистер, Нгумоа, Кьеза, Мамардашвили
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1376 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЛидс
logoЮго Экитике
logoДоминик Калверт-Льюин
logoАнтон Штах
logoДоминик Собослаи
logoАо Танака
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
54 минуты назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
1 минуту назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
11 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
24 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29