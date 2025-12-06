«Ливерпуль» вел 2:0 и 3:2, но сыграл вничью с «Лидсом» – 3:3! Танака сравнял счет на 96-й, у Экитике дубль

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом».

«Ливерпуль » упустил победу над «Лидсом » (3:3) в 15-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Элланд Роуд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юго Экитике забил на 48-й минуте, а на 50-й сделал дубль. Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти на 73-й, а Антон Штах сравнял счет на 75-й. Доминик Собослаи вновь вывел «Ливерпуль» вперед на 80-й. Ао Танака снова сравнял счет на 96-й.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ