Виталий Кафанов: «Сафонову по силам выиграть борьбу за место в воротах «ПСЖ». У Доннаруммы был опыт в еврокубках, у Шевалье нет такого преимущества»

Виталий Кафанов высказался о конкуренте Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Люка Шевалье – конкурент, конечно, серьезный, но Матвею по силам выиграть борьбу за место в воротах парижан.

У Доннаруммы, считаю, было одно преимущество перед Матвеем. Но очень существенное. Имею в виду огромный опыт выступлений в еврокубках, на чемпионатах Европы.

И в прошлом сезоне, на мой взгляд, во второй половине чемпионата именно это помогло итальянцу провести один из лучших отрезков в своей карьере, помочь «ПСЖ » завоевать все трофеи.

А вот у Шевалье такого преимущества перед Сафоновым нет. В остальном же они примерно равны.

Да и второй мяч, который «Тоттенхэм» забил парижанам в Суперкубке УЕФА, говорит о том, что Шевалье тоже не застрахован от ошибок, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов .