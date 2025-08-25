«Энрике должен всех разрывать, а этого мы не видим, Педро превратился в середняка. Жерсон в каждом матче должен забивать гол-два, но показывает что-то невнятное». Васильев о «Зените»

Дмитрий Васильев назвал невнятной игру дорогостоящих бразильцев «Зенита».

«Купленный за большие деньги Луис Энрике должен всех разрывать, а ничего подобного мы не видим. Когда в «Зенит » пришел бразилец Педро , все думали, что это мегазвезда. А он ничего особенного не показывает и превратился в обыкновенного середняка.

Если говорить о Максиме Глушенкове , то это абсолютно не тот игрок, каким мы его видели в начале прошлого сезона, когда он только пришел. Он в каждом матче забивал по два мяча, и все было идеально. Но как только он сломал руку, то после возвращения все куда-то исчезло, он совсем пропал. И сейчас только эпизодически выходит на поле.

Когда купили Жерсона , то все сразу подумали – теперь мы всех порвем. И где сейчас этот бразилец? Его вообще не видно, а ведь за него заплатили огромные деньги. И сейчас он ходит по полю и показывает что-то невнятное. Он в каждом матче должен забивать минимум по одному мячу, а то и по два.

Конечно, вопросов к игре «Зенита» немало. Я могу многого не знать, но я обозначаю очевидные вещи. Не хочу давать советов, но почему эти футболисты не играют так, как могут и как положено лидерам?

«Зениту» нужна какая-то перезагрузка. Я бываю на играх, но сейчас большого желания ходить на матчи у меня порой нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

