«Энрике гарцует на фланге, Жерсон играет без движения, не ускоряется – пешком ходят. Не готовы ментально играть за «Зенит». Канищев о команде Семака

Александр Канищев упрекнул легионеров «Зенита» в отсутствии желания играть.

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 2:2 в матче пятого тура Мир РПЛ.

– По матчу со «Спартаком » можно сделать вывод, что «Зенит» сейчас в не самом хорошем состоянии. «Спартак» тоже не в лучшем виде, но «Зенит» еще хуже.

Ни Жерсон, ни Луис Энрике не играют на том уровне, на котором должны играть. Это хорошие футболисты. Но они не готовы ни физически, ни ментально играть за «Зенит».

И я сейчас, в своем возрасте, мог бы выйти на поле и показать что-то из того, что показывают эти игроки.

Луис Энрике гарцует на фланге, Жерсон играет без движения, даже не ускоряется. Они пешком ходят. Эффективность их действий в матче против «Спартака» – ноль.

Вендел тоже сыграл не так хорошо, как в предыдущих играх. И это понятно, потому что он не прошел с командой предсезонную подготовку.

– Жерсона, может, не так в «Зените» используют? Во «Фламенго» он играл ближе к атаке. Или позиция не так важна?

– Конечно. Если игрок хочет себя проявить, если у него есть воля, желание играть, он проявит себя на той позиции, куда поставит тренер.

У Жерсона есть хорошие качества. Я думаю, Сергей Семак о них знает. Но если выходишь играть без желания, ты ничего не покажешь, – сказал бывший футболист «Зенита » Александр Канищев.