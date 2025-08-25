Лепсая об Энрике в «Зените»: «Изначально не ждал феерии, называл трансфер неоднозначным. Как говорил Аршавин: ваши ожидания – ваши проблемы»

Теймураз Лепсая дал комментарий относительно игры Луиса Энрике в «Зените».

Бразильский вингер не сделал ни одного результативного действия в четырех матчах этого сезона Мир РПЛ.

– Помните, как говорил Андрей Сергеевич Аршавин: ваши ожидания – это ваши проблемы.

Так вот я изначально не ждал никакой феерии от Энрике в «Зените», называл этот трансфер неоднозначным.

Те люди, которые на него надеялись, пусть вам и объяснят суть его проблем.

– Станет ли предстоящий вызов в сборную Бразилии эмоциональным толчком для Энрике?

– Мне непонятно его текущее состояние, я не знаю психологию Энрике, – сказал футбольный функционер Теймураз Лепсая.

Семак превращает Энрике в посредственность