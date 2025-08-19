Быстров об одном россиянине в составе «Зенита»: «Бред и тихий ужас. Энрике не готов – в старте, Жерсон пешком ходит, Педро с мячом возится. Зачем Семак тихоходов этих ставит?»
Игра 5-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2.
– У «Зенита» из воспитанников российского футбола в стартовом составе на «Спартак» только Адамов. Понятно, что Дуглас теперь россиянин, Алип из Казахстана – не легионер, – сказал Михаил Моссаковский.
– Бред просто.
– Твое отношение? – спросил Дмитрий Шнякин.
– Тихий ужас. Честно, не хотелось бы смотреть за таким вообще.
Мостовой хотя бы добавил скорости. Педро все от себя, под себя – возится с этим мячом, уже пятый матч подряд постоянно в старте. Энрике еще не готов – в старте.
– Дорогие покупки – Жерсон и Энрике – не реализуют лучшие качества. Жерсон где-то растворяется, – считает Шнякин.
– Где он растворяется? Он пешком ходит, дайте ему тросточку, чтобы он хотя бы до штрафной доходил и отрабатывал обратно.
– Жерсон выглядит уставшим, – сказал Виктор Гончаренко.
– Это бред. Зачем Семак тогда их ставит в состав? Всех скопом. Ну ладно, Вендел, при всех его минусах. Ну, внедри его, а ты троих ставишь тихоходов этих. Все. Вообще никакой игры нет. Ну, смысл какой? – сказал бывший полузащитник «Зенита».