  Быстров об одном россиянине в составе «Зенита»: «Бред и тихий ужас. Энрике не готов – в старте, Жерсон пешком ходит, Педро с мячом возится. Зачем Семак тихоходов этих ставит?»
51

Владимир Быстров раскритиковал игру легионеров «Зенита» в матче со «Спартаком».

Игра 5-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. 

– У «Зенита» из воспитанников российского футбола в стартовом составе на «Спартак» только Адамов. Понятно, что Дуглас теперь россиянин, Алип из Казахстана – не легионер, – сказал Михаил Моссаковский.

– Бред просто.

– Твое отношение? – спросил Дмитрий Шнякин.

– Тихий ужас. Честно, не хотелось бы смотреть за таким вообще.

Мостовой хотя бы добавил скорости. Педро все от себя, под себя – возится с этим мячом, уже пятый матч подряд постоянно в старте. Энрике еще не готов – в старте.

– Дорогие покупки – Жерсон и Энрике – не реализуют лучшие качества. Жерсон где-то растворяется, – считает Шнякин.

– Где он растворяется? Он пешком ходит, дайте ему тросточку, чтобы он хотя бы до штрафной доходил и отрабатывал обратно.

– Жерсон выглядит уставшим, – сказал Виктор Гончаренко.

– Это бред. Зачем Семак тогда их ставит в состав? Всех скопом. Ну ладно, Вендел, при всех его минусах. Ну, внедри его, а ты троих ставишь тихоходов этих. Все. Вообще никакой игры нет. Ну, смысл какой? – сказал  бывший полузащитник «Зенита». 

А что теперь делать со Станковичем?26614 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
