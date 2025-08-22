Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»

Анатолий Тимощук высказался о форме Жерсона и Луиса Энрике.

«У Луиса Энрике была травма, он пропустил часть матчей. Жерсон приехал с клубного чемпионата мира, и мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате. Ему нужно время, чтобы вернуться в свои кондиции.

Мы стараемся максимально использовать их в матчах и тренировочном процессе, поэтому сделаем все, чтобы как можно вернуть их в лучшее состояние», – сказал тренер «Зенита».

После пяти туров «Зенит » занимает 9-е место в турнирной таблице с 6 очками.