Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»
Анатолий Тимощук высказался о форме Жерсона и Луиса Энрике.
«У Луиса Энрике была травма, он пропустил часть матчей. Жерсон приехал с клубного чемпионата мира, и мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате. Ему нужно время, чтобы вернуться в свои кондиции.
Мы стараемся максимально использовать их в матчах и тренировочном процессе, поэтому сделаем все, чтобы как можно вернуть их в лучшее состояние», – сказал тренер «Зенита».
После пяти туров «Зенит» занимает 9-е место в турнирной таблице с 6 очками.
Увольнять ли Семака?27561 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости