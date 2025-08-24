  • Спортс
16

Защитник «Махачкалы» Кагермазов об игре Луиса Энрике: «Космического уровня не чувствуется. Хороший футболист, выделяется»

Сослан Кагермазов оценил игру Луиса Энрике из «Зенита».

Вчера «Зенит» со счетом 4:0 обыграл «Динамо».

– «Зенит» не очень удачно начал этот сезон. С какими эмоциями вы подходили к матчу? Было ощущение, что можно приехать в Питер и впервые в истории клуба набрать здесь три очка?

– Ощущения были, но не потому, что «Зенит» плохо начал чемпионат. Мы на каждую игру с таким настроем приезжаем. Много подтверждений этому. Было много игр в чемпионате, где приезжали, никто не ждал, а мы выигрываем. «Зенит» – не исключение. То, что у них неудачная серия в начале чемпионата, вообще ни о чем не говорит, потому что у них два равноценных состава.

– Луис Энрике – игрок сборной Бразилии, вызывался в национальную команду. Чувствуется ли класс, какой-то космический уровень для РПЛ?

– Может быть, он наберет форму, но космического уровня точно не чувствуется. Хороший футболист, выделяется.

– Тяжело было обороняться против него?

– Не знаю, сколько раз я с ним встретился на поле. Полраза, наверное. У нас там играет слева очень цепкий, неприятный для нападающих защитник – Сундуков. Думаю, не самый легкий матч был для Энрике, – сказал защитник махачкалинского «Динамо». 

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
