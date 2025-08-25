  • Спортс
8

Гафин про 2+3 у Миранчука за сезон: «Если бы было 22+33, «Динамо» не смогло бы его купить, наверное. Не только этот трансфер с прицелом на новый лимит»

В «Динамо» объяснили трансфер Антона Миранчука новым лимитом на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что лимит на иностранных футболистов в Мир РПЛ будет ужесточен, цель – максимум 10 легионеров в заявке, 5 на поле.

– Правильно ли понимаю, что трансфер Миранчука сделан с прицелом на новый лимит?

– В том числе. И не только этот трансфер – посмотрите на всю нашу летнюю трансферную кампанию. Надеемся, нам это поможет, если новый лимит будет введен.

– Правда ли, что Бувач был против перехода Антона?

– Если трансфер произведен, значит, у спортивного блока никаких противопоказаний по этому вопросу не было. Тот факт, что трансфер произошел, и есть ответ на ваш вопрос.

– У Миранчука за прошлый сезон 2+3 по системе «гол+пас». Чем он вас заинтересовал? По информации СМИ, вы отдали за игрока около 2 млн евро.

– Если бы у него было 22+33, мы бы его, наверное, не смогли купить.

Мы очень хорошо понимаем его возможности при максимальной реализации игрового потенциала, поэтому и купили. Рассчитываем, что в этой команде и с этим тренером Миранчук раскроет свой максимальный потенциал, – сказал председатель правления «Динамо» Дмитрий Гафин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАнтон Миранчук
logoвысшая лига Швейцария
Дмитрий Гафин
logoСьон
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЖелько Бувач
