Тарасов о Миранчуке в «Динамо»: «Ушли понятия и традиции переходов. У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА. Это выбор Антона»

Дмитрий Тарасов оценил переход Антона Миранчука в «Динамо».

Полузащитник ранее играл за «Локомотив» в Мир РПЛ .

«Принимаю и желаю ему удачи. Уже ушли эти понятия и традиции переходов.

У нас стали игроки уходить из «Спартака » в ЦСКА , эти понятия уже ушли. Это выбор Антона.

Не знаю, был ли у него разговор с «Локомотивом», но «Динамо » проявило интерес. Я его только поддерживаю», – сказал бывший полузащитник «Локомотива » Дмитрий Тарасов.