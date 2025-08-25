Тарасов о Миранчуке в «Динамо»: «Ушли понятия и традиции переходов. У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА. Это выбор Антона»
Дмитрий Тарасов оценил переход Антона Миранчука в «Динамо».
Полузащитник ранее играл за «Локомотив» в Мир РПЛ.
«Принимаю и желаю ему удачи. Уже ушли эти понятия и традиции переходов.
У нас стали игроки уходить из «Спартака» в ЦСКА, эти понятия уже ушли. Это выбор Антона.
Не знаю, был ли у него разговор с «Локомотивом», но «Динамо» проявило интерес. Я его только поддерживаю», – сказал бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
