Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе

Олег Кононов может вновь возглавить «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова с поста главного тренера.

По информации Legalbet, автозаводцы могут снова назначить на эту должность Кононова , возглавлявшего команду с января 2024 года по август 2025-го. Эту информацию подтверждает Сергей Ильев.

«Торпедо » занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах.