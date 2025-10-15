25

Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе

Олег Кононов может вновь возглавить «Торпедо».

Сегодня московский клуб объявил об увольнении Дмитрия Парфенова с поста главного тренера. 

По информации Legalbet, автозаводцы могут снова назначить на эту должность Кононова, возглавлявшего команду с января 2024 года по август 2025-го. Эту информацию подтверждает Сергей Ильев.

«Торпедо» занимает последнее, 18-е место в PARI Первой лиге с 10 очками в 14 матчах. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoОлег Кононов
logoПервая лига
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
