«Ман Сити» показал новую форму – темно-зеленую со встроенным NFC-чипом, дающим бонусы в EA SPORTS FC. В ней сыграют в нескольких матчах ЛЧ

«Ман Сити» показал новый комплект формы на сезон-2025/26.

Футболка оснащена встроенным NFC-чипом, расположенным на эмблеме. Болельщики могут приложить смартфон к чипу, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту в футбольном симуляторе EA SPORTS FC 26 и «дополнительным сюрпризам» от «Манчестер Сити», PUMA и EA SPORTS FC.

Темно-зеленая форма украшена бирюзовыми и серебряными треугольниками; воротник выполнен в светло-зеленом цвете.

Комплект будет использоваться мужской командой в отдельных выездных матчах Лиги чемпионов, начиная с игры против «Вильярреала» 21 октября, а также женской командой – в отдельных матчах национальных турниров в течение сезона.

Фото: mancity.com/news