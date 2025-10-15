Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
Криштиану Роналду прокомментировал новое достижение в составе сборной.
Нападающий национальной команды Португалии сделал дубль в матче с Венгрией в квалификации ЧМ-2026 (2:2) и установил мировой рекорд по голам в отборах на чемпионат мира – 41.
«Не секрет, что представлять сборную значит для меня очень много, и поэтому я очень горжусь тем, что мне удалось достичь этой уникальной вехи, играя за Португалию.
Спасибо всем, кто помог мне добиться этого. Увидимся в ноябре, чтобы оформить выход на чемпионат мира!» – написал Роналду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
