Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»
После 11 туров текущего сезона армейцы лидируют в Мир РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.
– ЦСКА и «Локомотив», в которых костяк составляют отечественные футболисты, развиваются в верном направлении в преддверии ужесточения лимита на легионеров?
– Конечно. ЦСКА мне нравится, очень напоминает «Зенит» 2003 года. Не понимаю всех этих тактических споров: почему Круговой там оказался, что Глебов здесь забыл? Если в команде хороший коллектив, каждый игрок может оказаться в любой позиции и доигрывать эпизод по ситуации. Смысл рассуждать о ромбах, треугольниках, прямоугольниках. Играют и играют, мне футбол ЦСКА нравится.
– Вертикальный футбол с быстрыми переходными фазами, я бы так охарактеризовал игру нынешнего ЦСКА.
– Да. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круг, Глеб, Кисляк в порядке, попробуй их удержать. Вот «Спартак» вышел играть на удержание, получил в первые пятнадцать минут трешку, потом рассказывайте, что хотели играть по-другому, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».