Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»

Владимир Быстров сравнил игру ЦСКА с футболом «Зенита» образца 2003 года.

После 11 туров текущего сезона армейцы лидируют в Мир РПЛ , опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

– ЦСКА и «Локомотив», в которых костяк составляют отечественные футболисты, развиваются в верном направлении в преддверии ужесточения лимита на легионеров?

– Конечно. ЦСКА мне нравится, очень напоминает «Зенит» 2003 года. Не понимаю всех этих тактических споров: почему Круговой там оказался, что Глебов здесь забыл? Если в команде хороший коллектив, каждый игрок может оказаться в любой позиции и доигрывать эпизод по ситуации. Смысл рассуждать о ромбах, треугольниках, прямоугольниках. Играют и играют, мне футбол ЦСКА нравится.

– Вертикальный футбол с быстрыми переходными фазами, я бы так охарактеризовал игру нынешнего ЦСКА.

– Да. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круг, Глеб, Кисляк в порядке, попробуй их удержать. Вот «Спартак» вышел играть на удержание, получил в первые пятнадцать минут трешку, потом рассказывайте, что хотели играть по-другому, – сказал экс-игрок «Зенита » и «Спартака».