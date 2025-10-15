  • Спортс
2

Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»

Владимир Быстров сравнил игру ЦСКА с футболом «Зенита» образца 2003 года.

После 11 туров текущего сезона армейцы лидируют в Мир РПЛ, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на одно очко.

ЦСКА и «Локомотив», в которых костяк составляют отечественные футболисты, развиваются в верном направлении в преддверии ужесточения лимита на легионеров?

– Конечно. ЦСКА мне нравится, очень напоминает «Зенит» 2003 года. Не понимаю всех этих тактических споров: почему Круговой там оказался, что Глебов здесь забыл? Если в команде хороший коллектив, каждый игрок может оказаться в любой позиции и доигрывать эпизод по ситуации. Смысл рассуждать о ромбах, треугольниках, прямоугольниках. Играют и играют, мне футбол ЦСКА нравится.

– Вертикальный футбол с быстрыми переходными фазами, я бы так охарактеризовал игру нынешнего ЦСКА.

– Да. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круг, Глеб, Кисляк в порядке, попробуй их удержать. Вот «Спартак» вышел играть на удержание, получил в первые пятнадцать минут трешку, потом рассказывайте, что хотели играть по-другому, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
