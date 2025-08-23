Мостовой о возвращении Миранчука: «Как в мультфильме – нас и здесь неплохо кормят! Наши в Европе не задерживаются, потому что там надо пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее»

Александр Мостовой был готов к возвращению Антона Миранчука в Россию.

После года в составе «Сьона» хавбек перешел в «Динамо ».

«Нас и здесь неплохо кормят! Прямо как из того мультфильма.

Уже давным-давно прошли те времена, когда мы уезжали из СССР в Европу. Сейчас наши футболисты там не задерживаются, потому что там нужно пахать, доказывать каждый день, что ты сильнее. Возвращаются быстро. Головин и Миранчук – единственные, кто долго играют там.

Для «Динамо», конечно, это отличная сделка. Я не удивлен, что Антон вернулся. Ну если ты там не выдерживаешь конкуренцию, то возвращайся домой. Дома всегда лучше», – сказал бывший хавбек «Сельты».