85

Кокорин об РПЛ: «Представьте: завтра все возвращается, играем в еврокубках. Будет позорище, думаю»

Александр Кокорин предрек провал клубов РПЛ в случае возвращения в еврокубки.

— Не жалеете, что в подкасте у Смолова очень резко высказались об РПЛ? Мол, уже в 2019 году она была говном.

— Кто знает меня, тот понимает, что имею в виду. Не думаю, что кого-то из них обидел. То, что резко сказал — да, наверное, неправильно. Но по факту, если так жестко не выражаться, ничего меняться не будет. Я же сказал это от обиды какой-то. 

Просто представьте: завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Потому что, когда выходишь из тюрьмы и становишься игроком месяца, возишь всех — это, мне кажется, не совсем нормально.

Если кто-то думает, что я сказал это, чтобы позлорадствовать — наоборот. Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые «Лужники» забиты... Вот о чем вспоминаю и скучаю, – сказал бывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Ариса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
