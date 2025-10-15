Стыки протестующих с полицией произошли в Удине на фоне матча Италии и Израиля. В полицейских бросали камни и бутылки, они применили водометы и слезоточивый газ

В Удине прошли столкновения на фоне матча Италии и Израиля.

Сборная Италии одержала победу со счетом 3:0 в рамках квалификации ЧМ-2026.

На фоне проведения этой игры в Удине проходила пропалестинская демонстрация с участием 8000 человек. Два часа она проходила мирно, но позже начались столкновения.

Так, группа из 200 человек напала на сотрудников правопорядка в центре города. Пострадали двое сотрудников СМИ: 38-летней журналистке Rainews 24 Элизе Досси и видеооператору Давид Альбини Бевилакве попали камнями по голове, они были доставлены в отделение неотложной помощи. Последний находится в более тяжелом состоянии, у него «серьезная травма головы» и опухшая скула, но его жизни ничего не угрожает.

Также был ранен карабинер, а несколько человек были арестованы.

Позднее группа протестующих пыталась прорваться к стадиону через полицейский кордон. Они бросали бутылки и камни, также использовались ограждения и мусорные баки. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. «Они напали на нас, мы были вынуждены ответить», – объяснил комиссар Паскуале Антонио де Лоренсо.

Отмечается, что группа итальянских болельщиков освистала гимн Израиля перед матчем, но остальные зрители аплодировали.