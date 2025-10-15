Кокорин о «Зените»: «Большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться – никаких обид, это моя вина. Пак знаком со всей нашей иерархией, могли сказать: «Чтобы его там не было»

Александр Кокорин высказался об уходе из «Зенита» после тюремного срока.

– Какой совет дали бы себе 17-18-летнему, когда только заходили в большой футбол?

– Пораньше уехать в Европу, в сильный чемпионат. Только за это обидно. А так не скажу, что у меня где-то, кроме Италии – где просто здоровье не позволило, – не получилось нормально поиграть и проявить себя. Причем странно, что приехал туда и как раз пытался быть суперпрофессионалом, но каждый месяц случалась какая-то дикая травма, каких не бывает.

– А раньше могли уехать?

– Да. Хорошие варианты были, но я сам их не рассматривал. Когда начал играть, очень сильно любил «Динамо » и относился к нему с большим уважением. Потом, когда прошло время и меня попросили оттуда уйти, перешел в «Зенит» и нормально относился к нему. С ним бы, думаю, у меня была бы связана вся судьба до конца карьеры, если бы сам не накосячил с тюрьмой. А когда это произошло, тоже могу их понять – большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться. Никаких обид на «Зенит» не осталось – это моя стопроцентная вина.

– В Сергее Семаке тогда не разочаровались? Он обещал и хотел вас взять в «Зенит». Но не взял.

– Семак вообще ни при чем! Если бы это зависело от него, я бы сто процентов там был. То, что от него это не зависит, я понял из разговора с Александром Медведевым на сборе в Катаре. По его словам стало ясно, что мне уже просто нельзя находиться в «Зените». Причем даже после этого Семак дает мне капитанскую повязку, вечером я играю с ней, и он за меня высказывается. Думаю, после этого его предупредили: «Сергей Богданович, оставь уже эту тему».

– Думаете, он не мог настоять?

– Нет. Думаю, это было однозначно связано с высшим руководством. Либо из-за репутационных моментов после тюрьмы, либо из-за человека, с которым я дрался (Дениса Пака – Спортс’’), а тот знаком со всей нашей иерархией. Просто сказали: «Чтобы его там не было», – сказал нападающий «Ариса ».

