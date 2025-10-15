Дюков о бане России: «Позиция многих стран, в том числе европейских, изменилась в лучшую сторону. Это дает надежду»
В РФС заявили, что позиция многих стран в отношении российских команд изменилась.
«Отношение стран и их позиция касательно возвращения России на международную арену действительно очень поменялось. Я говорю и о европейских странах в том числе.
Не у всех стран и федераций она изменилась, но у многих – в лучшую сторону. Это дает надежду», – сказал президент РФС Александр Дюков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости