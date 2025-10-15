  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков о бане России: «Позиция многих стран, в том числе европейских, изменилась в лучшую сторону. Это дает надежду»
17

Дюков о бане России: «Позиция многих стран, в том числе европейских, изменилась в лучшую сторону. Это дает надежду»

В РФС заявили, что позиция многих стран в отношении российских команд изменилась.

«Отношение стран и их позиция касательно возвращения России на международную арену действительно очень поменялось. Я говорю и о европейских странах в том числе.

Не у всех стран и федераций она изменилась, но у многих – в лучшую сторону. Это дает надежду», – сказал президент РФС Александр Дюков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дюков
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о новых налогах для букмекеров: «Очень важно, чтобы эти решения не привели к сокращению поступлений в российский спорт»
12сегодня, 08:15
Дюков про лимит: «У нас рост посещаемости, спонсоры есть, легионеры не стали играть больше, а молодые россияне завоевывают место в основе в конкуренции. У министра свои аргументы»
49вчера, 21:41
Дюков про потолок зарплат: «Работает в закрытых лигах, где нет конкуренции с другими, а нам надо быть готовыми к оттоку игроков. Наш уровень лиги упадет, снизится качество подготовки»
11вчера, 19:51
Генсек РФС о перспективах возвращения России до конца 2025 года: «В УЕФА говорили, что если все закончится, то мы примем решение. Надеемся, что им дадут возможность это сделать»
59вчера, 06:58
Главные новости
Кокорин о драке с Паком: «Не уверен, что не ударил бы его еще раз, если бы он сказал то же, что и тогда. Чем меньше будет таких людей в России – тем лучше будет наша страна»
34 минуты назад
«Ливерпуль» рассматривает Шлоттербека как замену ван Дейку. Защитник пока не соглашается на продление контракта с «Боруссией» (Bild)
117 минут назад
Окружение Дембеле хочет пересмотра его контракта с «ПСЖ» из-за «Золотого мяча». Клуб не станет повышать зарплату Усмана до уровня Месси и Неймара – они получали 30 млн евро в год
1026 минут назад
Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова»: «Это было незабываемое время. Руководство, игроки и тренеры меняются, а клуб и болельщики остаются всегда»
1338 минут назад
Фанаты Англии называли Невилла «дрочилой» на матче с Латвией. Гари винил «злых белых мужчин среднего возраста» в разжигании розни
2847 минут назад
Кокорин о «Зените»: «Большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться – никаких обид, это моя вина. Пак знаком со всей нашей иерархией, могли сказать: «Чтобы его там не было»
39сегодня, 09:32
Трамп пригрозил лишить Бостон матчей ЧМ-2026, если там «будет небезопасно»: «Я позвоню Инфантино, и он легко это сделает. Их мэр – умная, но радикально левая»
52сегодня, 09:18
Игроки АПЛ впервые в сезоне преклонят колено в знак борьбы с расизмом. Все 20 капитанов поддержали инициативу
45сегодня, 09:11
Кононов вновь возглавил «Торпедо». В августе тренера уволили из клуба
46сегодня, 09:08
«Ман Сити» показал новую форму – темно-зеленую со встроенным NFC-чипом, дающим бонусы в EA SPORTS FC. В ней сыграют в нескольких матчах ЛЧ
9сегодня, 08:46Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты Англии скандировали «Тухель, мы будем петь, когда захотим» и «Достаточно ли мы громкие для тебя?» во время игры с Латвией. Тренер был недоволен поддержкой на игре с Уэльсом
18 минут назад
В академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров
31 минуту назад
Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
457 минут назад
Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
8сегодня, 09:26
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
7сегодня, 08:59
Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
5сегодня, 08:55
Роналду о рекорде по голам в отборах на ЧМ: «Очень горжусь, что достиг этой уникальной вехи, играя за Португалию. Представлять сборную значит для меня очень много»
3сегодня, 08:41
Кононов может вновь возглавить «Торпедо». Его уволили в августе
35сегодня, 08:30
Фонбет Кубок России. «Енисей» примет «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
сегодня, 08:11
Быстрову нравится игра ЦСКА: «Напоминает «Зенит»-2003. Есть быстрые футболисты, разгоняющие атаку. Круговой, Глебов, Кисляк в порядке, попробуй их удержать»
4сегодня, 07:56