Гендиректор «Торпедо» Резвухин: «Клуб с такой великой историей должен решать самые амбициозные задачи. Цель – не просто завоевать место в РПЛ, а построить сильный и стабильный клуб»

Новый гендиректор «Торпедо» обратился к болельщикам.

«Уважаемые торпедовцы, дорогие болельщики нашего легендарного клуба!

От имени клуба «Торпедо Москва» и от себя лично хочу искренне поблагодарить каждого из вас за поддержку команды в начале сезона. Ваши голоса всегда слышны и дома, и на выезде, независимо от города, где играет «Торпедо»! Мы видим это, очень ценим и, конечно, полностью разделяем ваши переживания по поводу не лучшего старта черно-белых в Лиге PARI.

Отмечу, что пришедшая в клуб новая команда опытных менеджеров совместно с тренерским штабом, футболистами и сотрудниками офиса приложит все усилия для скорейшего исправления ситуации. Мы прекрасно понимаем, что клуб с такой великой историей, как «Торпедо», должен решать самые амбициозные спортивные задачи, и именно такие задачи ставят перед нами Акционеры клуба.

Перед нами сложная и одновременно очень амбициозная цель – не просто завоевать для «Торпедо» место в РПЛ, а постепенно построить по-настоящему сильный, стабильный, крепко стоящий на ногах клуб.

И этот процесс уже начался.

Фундамент нашего будущего – это строящийся новый стадион на Восточной улице. Это наш новый дом, сердце «Торпедо», место притяжения, которое объединит всех, кто не равнодушен к нашему клубу. А это десятки тысяч человек. Выберите время, приезжайте на Восточную, чтобы лично в этом убедиться.

Современная инфраструктура станет катализатором развития всего клуба «Торпедо» – от Академии до главной команды. 

Я прекрасно понимаю, что громкие слова не заменят побед. Но я прошу вас о доверии и терпении. Уверен, мы находимся на правильном пути. Нам предстоит пройти этот сложный отрезок вместе с вами. Ваша поддержка на трибунах, ваша вера в «Торпедо» бесценны!

Мы работаем ради одной цели: вернуть «Торпедо» на заслуженное место в элите российского футбола. И сделаем это. Вместе.

Один как все и все как один!» – говорится в заявлении нового гендиректор «Торпедо» Игоря Резвухина.

Источник: сайт «Торпедо»
Игорь Резвухин
