Гендиректор «Динамо» об уходе Карпина: «Ждали, что он вернется из сборной и будет готовить команду. Это решение тренера, какая может быть неустойка?»

Гендиректор «Динамо»: ждали, что Карпин вернется из сборной и будет готовить команду.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

Карпин покинул свою должность 17 ноября, исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Сегодня москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.

– Результат есть, три очка. Была некоторая раскрепощенность. Игра была непростой, в какой‑то степени удачно сложилась. Команда действовала организованно.

– Как ушел Карпин?

– Много было информации на эту тему. Карпин изъявил желание покинуть «Динамо» в понедельник.

– А неустойка?

– Это решение тренера, какая может быть неустойка? Решение Карпина было достаточно неожиданным. Ждали, что он вернется из сборной и будет готовить команду. Сейчас у нас Ролан Гусев, мы его поддерживаем.

– Идет поиск тренера?

– Сейчас – нет, – сказал Пивоваров.