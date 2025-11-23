Гендиректор «Динамо» об уходе Карпина: «Ждали, что он вернется из сборной и будет готовить команду. Это решение тренера, какая может быть неустойка?»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Карпин покинул свою должность 17 ноября, исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев. Сегодня москвичи обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0.
– Результат есть, три очка. Была некоторая раскрепощенность. Игра была непростой, в какой‑то степени удачно сложилась. Команда действовала организованно.
– Как ушел Карпин?
– Много было информации на эту тему. Карпин изъявил желание покинуть «Динамо» в понедельник.
– А неустойка?
– Это решение тренера, какая может быть неустойка? Решение Карпина было достаточно неожиданным. Ждали, что он вернется из сборной и будет готовить команду. Сейчас у нас Ролан Гусев, мы его поддерживаем.
– Идет поиск тренера?
– Сейчас – нет, – сказал Пивоваров.