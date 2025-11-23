«Мы обосрались сегодня». 18-летний защитник «Уфы» Ханенко о 0:4 с «Факелом»
Защитник «Уфы» Ханенко критически оценил 0:4 с «Факелом».
18-летний защитник «Уфы» Илья Ханенко высказался о поражении от «Факела» в PARI Первой лиге со счетом 0:4.
– Илья, почему сегодня не получилась игра? Настолько силен был соперник?
– Да нет. Тут можно прямо сказать: мы обосрались сегодня. Такие игры бывают, конечно. Три поражения подряд – обидно. Но я думаю, что мы сможем выйти из этой ситуации и в следующем матче с «Чайкой» показать достойный результат, наконец-то порадовать наших болельщиков.
Учитывая еще, что у клуба день рождения, хочется, конечно, других результатов. Но пока имеем то, что имеем, – сказал Ханенко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
