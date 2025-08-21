Расследование по делу совладельца «Торпедо» Соболева закрыто, его арест продлен до октября

Следствие закрыло дело совладельца «Торпедо» Леонида Соболева.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Соболева на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

По данным «Спорт-Экспресса», следствие закрыло расследование по делу совладельца «Торпедо». Ему продлен срок пребывания под стражей на три месяца, до октября. Однако представители Соболева подали апелляцию.

Следствие также взяло у адвокатов подписку о неразглашении сведений, которые участвуют в деле.

