36-летний Газинский объявил о завершении карьеры

Юрий Газинский объявил о завершении карьеры.

«Ну что, вот и пришло мое время объявить о завершении профессиональной карьеры. Хочется сказать многое, но буду краток.

Хочется поблагодарить всех, кто на протяжении долгих лет помогал мне становиться лучше, начиная от персонала, тренерского штаба и заканчивая руководителями клубов! Спасибо партнерам, с которыми мы делили поле. Спасибо соперникам, вы помогали становиться сильнее. Спасибо моей семье, вы всегда были рядом. Спасибо большое всем, кто хоть как-то причастен к моей скромной карьере.

И, конечно, особая благодарность вам, болельщики. Вы давали тот драйв, от которого испытываешь особые эмоции. Этого, конечно, мне будет не хватать.

Футбол навсегда будет в моем сердце, но пришло время двигаться дальше! Буду скучать. Любите футбол, играйте в футбол», – написал Газинский в соцсети.

Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 по 2022 год, а затем вернулся в клуб в 2024-м. За краснодарский клуб полузащитник в 289 матчах забил 15 голов и отдал 30 результативных передач. В сезоне-2024/2025 Газинский стал чемпионом России.

В составе сборной России Газинский провел 21 матч, забил один мяч в игре чемпионата мира 2018 года с Саудовской Аравией (5:0).

Хавбек также выступал за «Луч-Энергию», «Торпедо» и «Урал».

