Ари покинул должность спортивного директора «Торпедо», проработав меньше года

Ари завершил работу в качестве спортивного директора «Торпедо».

«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу на посту спортивного директора «Торпедо».

Он занимал эту должность с декабря 2024 года.

Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Торпедо ».

Напомним, 10 июля московский клуб по решению КДК РФС исключили из Мир РПЛ за попытку организовать договорные матчи. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.