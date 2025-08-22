Ари покинул должность спортивного директора «Торпедо», проработав меньше года
Ари завершил работу в качестве спортивного директора «Торпедо».
«Арикленес да Силва Феррейра (Ари) завершает свою работу на посту спортивного директора «Торпедо».
Он занимал эту должность с декабря 2024 года.
Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Торпедо».
Напомним, 10 июля московский клуб по решению КДК РФС исключили из Мир РПЛ за попытку организовать договорные матчи. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
