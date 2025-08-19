«Балтика» подписала воспитанника «Краснодара» Манелова. Контракт с полузащитником – до 2028 года
Ираклий Манелов перешел из «Торпедо» в «Балтику».
Клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с полузащитником на срок до июня 2028 года.
Манелов – воспитанник академии «Краснодара». Хавбек выступал за «Торпедо» с лета 2023 года и отметился 6 голами и 4 ассистами в 70 матчах за московский клуб. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: t.me/fc_baltika
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Балтики»
