«Балтика» подписала воспитанника «Краснодара» Манелова. Контракт с полузащитником – до 2028 года

Ираклий Манелов перешел из «Торпедо» в «Балтику».

Клуб из Калининграда объявил о подписании контракта с полузащитником на срок до июня 2028 года.

Манелов – воспитанник академии «Краснодара». Хавбек выступал за «Торпедо » с лета 2023 года и отметился 6 голами и 4 ассистами в 70 матчах за московский клуб. Его подробная статистика доступна здесь .

Фото: t.me/fc_baltika