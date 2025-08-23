Первая лига. «КАМАЗ» против «Уфы», «Торпедо» сыграет с «Ротором» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «КАМАЗ » примет «Уфу».

В воскресенье «Факел » сыграет дома с «Нефтехимиком ».

В понедельник «Урал » встретится на своем поле с «Волгой », «Торпедо» будет противостоять в гостях «Ротору».

PARI Первая лига

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

