Первая лига. «КАМАЗ» против «Уфы», «Торпедо» сыграет с «Ротором» в понедельник

В Первой лиге пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «КАМАЗ» примет «Уфу».

В воскресенье «Факел» сыграет дома с «Нефтехимиком».

В понедельник «Урал» встретится на своем поле с «Волгой», «Торпедо» будет противостоять в гостях «Ротору».

PARI Первая лига

6-й тур

Первая лига. 6 тур
23 августа 12:00, Центральный
Челябинск
Не начался
Сокол
Первая лига. 6 тур
23 августа 14:00, Шинник
Шинник
Не начался
Родина
Первая лига. 6 тур
23 августа 14:30, стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Не начался
Уфа
Первая лига. 6 тур
23 августа 16:00, Центральный
Черноморец
Не начался
Енисей
Первая лига. 6 тур
24 августа 15:00, стадион Факел
Факел
Не начался
Нефтехимик
Первая лига. 6 тур
25 августа 14:00, Central Stadium
Урал
Не начался
Волга Ульяновск
Первая лига. 6 тур
25 августа 16:30, Волгоград-Арена
Ротор
Не начался
Торпедо

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
