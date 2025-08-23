Первая лига. «КАМАЗ» против «Уфы», «Торпедо» сыграет с «Ротором» в понедельник
В Первой лиге пройдут матчи 6-го тура.
В субботу «КАМАЗ» примет «Уфу».
В воскресенье «Факел» сыграет дома с «Нефтехимиком».
В понедельник «Урал» встретится на своем поле с «Волгой», «Торпедо» будет противостоять в гостях «Ротору».
PARI Первая лига
6-й тур
23 августа 12:00, Центральный
23 августа 14:00, Шинник
23 августа 14:30, стадион КАМАЗ
23 августа 16:00, Центральный
Не начался
24 августа 07:00, им. Ленина
Не начался
24 августа 15:00, стадион Факел
Не начался
24 августа 16:00, Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka
Не начался
25 августа 14:00, Central Stadium
Не начался
25 августа 16:30, Волгоград-Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
