«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси впервые в своей истории – в первый сезон после выхода в высшую лигу
«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси.
«МЛ Витебск» впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси. Клуб оформил титул в первый сезон после выхода в высшую лигу.
В воскресенье «МЛ Витебск» разгромил «Гомель» со счетом 5:0 и за тур до конца обеспечил себе первую строчку в турнирной таблице.
Перед 30-м туром команда опережает минское «Динамо» на 5 очков.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости