«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси впервые в своей истории – в первый сезон после выхода в высшую лигу

«МЛ Витебск» стал чемпионом Беларуси.

«МЛ Витебск» впервые в своей истории выиграл чемпионат Беларуси. Клуб оформил титул в первый сезон после выхода в высшую лигу.

В воскресенье «МЛ Витебск» разгромил «Гомель» со счетом 5:0 и за тур до конца обеспечил себе первую строчку в турнирной таблице.

Перед 30-м туром команда опережает минское «Динамо» на 5 очков.