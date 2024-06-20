Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»
Андрей Федьков вспомнил прием у Владимира Путина в 2004 году.
В 2004 году «Терек» (ныне «Ахмат») завоевал Кубок России, обыграв «Крылья Советов» со счетом 1:0. Федьков забил победный гол грозненцев.
– Главный матч вашей жизни – финал Кубка за «Терек» с «Крыльями». Вы забили победный мяч, а команду потом принимал Путин. Как это было?
– Эх, прийти бы к Путину сейчас, с сегодняшними мозгами – вел бы себя совершенно по-другому. Спросил бы про СВО, про нашу родину.
– А тогда?
– Тогда получилось смешно. На столе лежали пирожные, канапешки. Сижу и думаю: «Съесть, не съесть?» Осмотрелся – вроде никто не смотрит, можно есть.
Только кладу в рот – Путин тут же задает мне какой-то вопрос. Подумал про себя: «Твою мать! Как же неловко», – сказал бывший игрок сборной России.
Сразу мысль, - "А как народ"
Тоже хочу зп больше 200.
Еще и кучу знакомых-родственников могу привести.
А, ну или ты решил, что основная часть страны это основная часть твоего окружения. Ты из тех гениев, которые считают, что являются пределом мира, и вне их кругозора и общения жизнь не существует? Ну опять, это всё ярко говорит о качестве мышления. Но дураки тоже могут хорошо зарабатывать, это известно, сенсации тут нет)
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А что там спрашивать про родину, если у путина границы нигде не заканчиваются
Скоро подводные танки выползут на берега США, восстание владельцев индейских казино в гетто начнутся, эскимосы потребуют уровень жизни как у братских чукчей, мексиканцы на конях в масках Зорро будут буквы Z вырезать на лбу гринго в Майами, а полковник ФСБ Трамп поразит Байдена на дебатах сакральным ледорубом, который ещё Сталин выковал