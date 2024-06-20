Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»

Андрей Федьков вспомнил прием у Владимира Путина в 2004 году.

В 2004 году «Терек» (ныне « ») завоевал Кубок России, обыграв «Крылья Советов» со счетом 1:0. Федьков забил победный гол грозненцев.

– Главный матч вашей жизни – финал Кубка за «Терек» с «Крыльями». Вы забили победный мяч, а команду потом принимал Путин. Как это было?

– Эх, прийти бы к сейчас, с сегодняшними мозгами – вел бы себя совершенно по-другому. Спросил бы про СВО, про нашу родину.

– А тогда?

– Тогда получилось смешно. На столе лежали пирожные, канапешки. Сижу и думаю: «Съесть, не съесть?» Осмотрелся – вроде никто не смотрит, можно есть.

Только кладу в рот – Путин тут же задает мне какой-то вопрос. Подумал про себя: «Твою мать! Как же неловко», – сказал бывший игрок сборной России.