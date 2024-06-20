Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Владимир Путин Андрей Федьков Политика Футбол

Андрей Федьков вспомнил прием у Владимира Путина в 2004 году.

В 2004 году «Терек» (ныне «Ахмат») завоевал Кубок России, обыграв «Крылья Советов» со счетом 1:0. Федьков забил победный гол грозненцев.

– Главный матч вашей жизни – финал Кубка за «Терек» с «Крыльями». Вы забили победный мяч, а команду потом принимал Путин. Как это было?

– Эх, прийти бы к Путину сейчас, с сегодняшними мозгами – вел бы себя совершенно по-другому. Спросил бы про СВО, про нашу родину.

– А тогда?

– Тогда получилось смешно. На столе лежали пирожные, канапешки. Сижу и думаю: «Съесть, не съесть?» Осмотрелся – вроде никто не смотрит, можно есть.

Только кладу в рот – Путин тут же задает мне какой-то вопрос. Подумал про себя: «Твою мать! Как же неловко», – сказал бывший игрок сборной России.

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77 комментариев
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Что бы он такого спросил сегодняшними мозгами? Когда победим ненавистный Запад?
+110
-6
+104
Ответ Уся Ваткин
Что бы он такого спросил сегодняшними мозгами? Когда победим ненавистный Запад?
Что случилось с подлодкой Курск
+88
-4
+84
Ответ Уся Ваткин
Что бы он такого спросил сегодняшними мозгами? Когда победим ненавистный Запад?
Попросил бы рассказать про Рюрика и вообще историю России
+86
-3
+83
И какой принципиально новый ответ рассчитывал бы услышать товарищ Федьков? Лучше бы спросил, как у Путина вышло, что 2,4 млн рублей в год — это доход основной части граждан Российской Федерации, как недавно гарант заявил в Якутске. Вот это действительно интересно узнать. Принято смеяться над Байденом (что и правда забавно), но у нас у самих точно такой же. А слушать про поставленные задачи будут выполнены и прочее - надоело
+76
-4
+72
Ответ S1M0NOfficial
Комментарий скрыт
А у нас много, кто зарабатывает 200 тысяч в месяц? Прямо основная часть, как было сказано в Якутске?
+31
-2
+29
Так нет же мозгов)) про что он?
+29
-4
+25
Ответ Поцелуй Оздоева
Что случилось с подлодкой Курск
Она утонула ©
+18
-1
+17
Наш новый президент мастер отвечать на вопросы, ничего не отвечая. Либо уносится в анекдоты либо в небылицы. Вот поручить что-нить к 30-35 году, другое дело. Так что Федьков этот, нынче мог бы спокойно съесть 2 пирожных
+17
0
+17
он случайно не спился? а то формулировки, как у типичного Борьки у ларька
+15
0
+15
Покурить в туалете в Кремле, съесть канапешку на глазах у Путина.. У него точно был какой-то план,..
+13
0
+13
Судя по риторике, на время интервью он отдолжил "мозги" у королевы спартакиад Степановой...
+11
0
+11
Ответ Уся Ваткин
Что бы он такого спросил сегодняшними мозгами? Когда победим ненавистный Запад?
Федьков: Вадим Вадимыч, канапешки такие себе.😅😅😅
+10
0
+10
Судя по этому интервью, мозгов сильно больше не стало с того времени. При этом на пике нападающий он был классный. Хорошо помню, как Романцев выпустил Федькова, тогда игрока саратовского Сокола, в основе сборной на матч с Югославией в 2001 году. Потом его Бесчастных заменил и забил победный гол - красиво головой в падении
+10
0
+10
Канапе кладу я в рот,
Сразу мысль, - "А как народ"
+9
0
+9
Ответ Aleksey Yashin
Попросил бы рассказать про Рюрика и вообще историю России
А про "половцев и печенегов" особо подробно))))
+8
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+8
Ответ S1M0NOfficial
Комментарий скрыт
Открой Росстат: согласно их исследованиям зарплату свыше 200 тысяч рублей в России зарабатывает 4 (ЧЕТЫРЕ) процента населения.
+8
0
+8
Ответ Вячеслав Припузов
Видимо так и не ответил Путину, раз даже вопрос не помнит, был занят доеданием конопешек и пирожных пока все ушами хлопали)))
Вопрос был "Ты что, сюда есть пришёл?"
+10
-2
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Ответ Aleksey Yashin
Попросил бы рассказать про Рюрика и вообще историю России
что Рюрик тоже пользовался юанями
+8
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Хватит уже постить этого ... смешного человека
+7
0
+7
Видимо так и не ответил Путину, раз даже вопрос не помнит, был занят доеданием конопешек и пирожных пока все ушами хлопали)))
+7
-1
+6
Ответ S1M0NOfficial
Комментарий скрыт
Давай знакомиться.
Тоже хочу зп больше 200.
Еще и кучу знакомых-родственников могу привести.
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0
+6
Послушал бы про печенегов и половцев
+6
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+6
Т.е. без мозгов, судя по вопросам...
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Ответ Data Architector
Вопрос был "Ты что, сюда есть пришёл?"
А Федьков ответил, что закусывать пришёл после шампанского из кубка России
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+5
Ответ S1M0NOfficial
Комментарий скрыт
Ну отлично, значит у тебя обеспеченное окружение. Это как-то мешает включить мозги, спуститься с Луны и понять, что средняя зп в России ниже сотни? Приличная зарплата ещё не означает приличную соображалку, хотя это мягко выражаясь, ты же скорее всего просто-непросто неадекватен.
А, ну или ты решил, что основная часть страны это основная часть твоего окружения. Ты из тех гениев, которые считают, что являются пределом мира, и вне их кругозора и общения жизнь не существует? Ну опять, это всё ярко говорит о качестве мышления. Но дураки тоже могут хорошо зарабатывать, это известно, сенсации тут нет)
+5
0
+5
Когда голова нужна только для уничтожения канапешек
+6
-1
+5
– Эх, прийти бы к Путину сейчас, с сегодняшними мозгами – вел бы себя совершенно по-другому. Спросил бы про СВО, про нашу родину.

------

А что там спрашивать про родину, если у путина границы нигде не заканчиваются

Скоро подводные танки выползут на берега США, восстание владельцев индейских казино в гетто начнутся, эскимосы потребуют уровень жизни как у братских чукчей, мексиканцы на конях в масках Зорро будут буквы Z вырезать на лбу гринго в Майами, а полковник ФСБ Трамп поразит Байдена на дебатах сакральным ледорубом, который ещё Сталин выковал
+9
-4
+5
Ответ Максим Черкашин
Федьков: Вадим Вадимыч, канапешки такие себе.😅😅😅
С новичком
+6
-1
+5
Ответ culpa
Ну отлично, значит у тебя обеспеченное окружение. Это как-то мешает включить мозги, спуститься с Луны и понять, что средняя зп в России ниже сотни? Приличная зарплата ещё не означает приличную соображалку, хотя это мягко выражаясь, ты же скорее всего просто-непросто неадекватен. А, ну или ты решил, что основная часть страны это основная часть твоего окружения. Ты из тех гениев, которые считают, что являются пределом мира, и вне их кругозора и общения жизнь не существует? Ну опять, это всё ярко говорит о качестве мышления. Но дураки тоже могут хорошо зарабатывать, это известно, сенсации тут нет)
Подобных персонажей очень много на любом ресурсе, где обсуждается данное изречение про зп свыше 200тр. И самое смешное, что комментарий под копирку, что у меня зп выше и у моего окружения тоже.
+4
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Ответ Дима Зезуль
Можно примеры зэков которые кого то насиловали, хоть две ситуации
Вас в гугле забанили?
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