Федьков о подарке Путина в 2004-м: «Ахмат Кадыров подарил президенту шашку задолго до этого. Владимир Владимирович сказал: «Передам ее лучшему футболисту» – Рамзан показал на меня. Я ее так и не принял»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Владимир Путин Рамзан Кадыров Андрей Федьков Политика Ахмат Кадыров Футбол

Андрей Федьков рассказал, почему отказался от подарка Владимира Путина.

Президент РФ принимал футболистов «Терека» (ныне «Ахмата») после победы в Кубке России в 2004 году. Федьков забил победный гол в финале против «Крыльев Советов».

– Читал, на той встрече Путин подарил вам саблю.

– Разложу все по полочкам, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов. Задолго до этой встречи отец Рамзана Ахмат Кадыров подарил Путину шашку. И вот мы сидим за столом. Путин вспоминает про ту шашку и говорит Рамзану: «Передам ее на хранение твоему лучшему футболисту. Кто у тебя лучший?» Кадыров показывает на меня.

– А вы?

– Делаю серьезное лицо: «Владимир Владимирович, мне такого не надо. Шашку подарили вам – пусть она в Кремле и будет. А то принесу ее домой, а потом меня будет отслеживать ФСБ! Еще сейф бетонировать, заборы поднимать».

– А вы с юмором.

– Кадыров с Путиным тоже посмеялись. А шашку я так и не принял, – сказал бывший игрок «Ахмата» и сборной России.

«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом

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10 комментариев
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-Трудно шашку забрать, рука то в кульке, - сказал бывший игрок «Ахмата» и Сборной России.
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У нас новый персонаж открыт ?
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Ответ Подкат Мальдини
У нас новый персонаж открыт ?
Кулёк Федькова?)
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«Передам ее лучшему футболисту» – Рамзан показал на меня. Я ее так и не получил».
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Не понимаю как можно быть русским и в 2004 году играть за терек?...
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Новый експерт вышел из забвения, пардон, запоя.
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Федьков даже за сборную один раз сыграл. Первый тайм с Югославией.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Подкат Мальдини
У нас новый персонаж открыт ?
Ну если для тебя Федьков - новый персонаж...)
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