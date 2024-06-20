Федьков о подарке Путина в 2004-м: «Ахмат Кадыров подарил президенту шашку задолго до этого. Владимир Владимирович сказал: «Передам ее лучшему футболисту» – Рамзан показал на меня. Я ее так и не принял»

Андрей Федьков рассказал, почему отказался от подарка Владимира Путина.

Президент РФ принимал футболистов «Терека» (ныне «Ахмата») после победы в Кубке России в 2004 году. Федьков забил победный гол в финале против «Крыльев Советов».

– Читал, на той встрече Путин подарил вам саблю.

– Разложу все по полочкам, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов. Задолго до этой встречи отец Рамзана Ахмат Кадыров подарил Путину шашку. И вот мы сидим за столом. Путин вспоминает про ту шашку и говорит Рамзану: «Передам ее на хранение твоему лучшему футболисту. Кто у тебя лучший?» Кадыров показывает на меня.

– А вы?

– Делаю серьезное лицо: «Владимир Владимирович, мне такого не надо. Шашку подарили вам – пусть она в Кремле и будет. А то принесу ее домой, а потом меня будет отслеживать ФСБ! Еще сейф бетонировать, заборы поднимать».

– А вы с юмором.

– Кадыров с Путиным тоже посмеялись. А шашку я так и не принял, – сказал бывший игрок «Ахмата» и сборной России.

«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом

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