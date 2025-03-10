Защитник «Ахмата» Гандри: «Не слежу за политикой Франции – только за Путиным и Кадыровым. Надеюсь, что Россия и Европа будут ладить»
Игрок «Ахмата» Гандри рассказал, почему следит за политикой России, а не Франции.
«Не слежу за французской политикой никак. Сейчас я живу в России, в Грозном. Поэтому я слежу только за политикой Кадырова и Путина!
Надеюсь, отношения между Францией и Россией будут позитивными, а также, что Россия и Европа будут ладить. Потому что это важно для всего мира», – сказал Гандри.
Гандри провел 16 матчей за «Ахмат» в нынешнем сезоне Мир РПЛ, он забил два гола и получил восемь желтых карточек. Статистику 30-летнего защитника, выступающего за клуб с 2024 года, можно найти здесь.
«Ахмат» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 17 очков в 20 матчах. Следующий матч грозненцы проведут 11 марта на выезде в Фонбет Кубке России против «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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