  • Гусев о 3:0 с «Махачкалой»: «Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. В простых ситуациях допускали ошибки. Будем корректировать»
12

Гусев о 3:0 с «Махачкалой»: «Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. В простых ситуациях допускали ошибки. Будем корректировать»

Ролан Гусев прокомментировал победу во главе «Динамо».

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги игры с махачкалинским «Динамо» в 16-м туре Мир РПЛ (3:0).

«Планировалось, что два наших мастеровитых форварда сработают так, как надо. Требовали, чтобы они забивали. Для нас был важен результат, понимаем наше турнирное положение. Есть понимание, почему игра была такая рваная, отрезками выглядели неплохо. Будем корректировать. Соперник оборонялся очень качественно, переживали, что «Динамо» нужно вскрыть, осознанно шли на риск, нападение сыграло то, что надо.

Нужно много чего исправлять. В простых ситуациях допускали ошибки. Сами себе отдали две передачи и могли пропустить мячи. Будем анализировать. Нельзя давать такие поперечные передачи, чтобы они приводили к таким моментам», – сказал Гусев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
