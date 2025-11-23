«Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в 1-м тайме. У «канониров» 8 попыток и 4 точных, команда Артеты ведет 2:0

«Арсенал» доминирует в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом».

«Арсенал » превосходит «Тоттенхэм» (2:0, перерыв) в матче 12-го тура АПЛ .

Леандро Троссард открыл счет на 36-й минуте встречи. Эберечи Эзе забил на 41-й.

Всего «канониры» нанесли 8 ударов по воротам соперника за первый тайм, 4 из них пришлись в створ.

«Тоттенхэм » за первые 45 минут ни разу не пробил по воротам соперника.

Также «Арсенал» превосходит «шпор» по владению мячом – 68% против 32.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.