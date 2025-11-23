«Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в 1-м тайме. У «канониров» 8 попыток и 4 точных, команда Артеты ведет 2:0
«Арсенал» доминирует в 1-м тайме матча с «Тоттенхэмом».
«Арсенал» превосходит «Тоттенхэм» (2:0, перерыв) в матче 12-го тура АПЛ.
Леандро Троссард открыл счет на 36-й минуте встречи. Эберечи Эзе забил на 41-й.
Всего «канониры» нанесли 8 ударов по воротам соперника за первый тайм, 4 из них пришлись в створ.
«Тоттенхэм» за первые 45 минут ни разу не пробил по воротам соперника.
Также «Арсенал» превосходит «шпор» по владению мячом – 68% против 32.
