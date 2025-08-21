  • Спортс
  • Адвокат Рабьо о «Марселе»: «Если клуб не хочет сохранить Адриена, нельзя требовать баснословных сумм вроде 15 млн евро. После «дела Диарра» есть определенные правила»
3

Адвокат Рабьо о «Марселе»: «Если клуб не хочет сохранить Адриена, нельзя требовать баснословных сумм вроде 15 млн евро. После «дела Диарра» есть определенные правила»

Адвокат Адриена Рабьо высказался о ситуации с «Марселем».

Клуб ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалки команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

«Мы собираемся сесть и оглянуться назад после последних 48 часов, за которые распространилось много информации, как правдивой, так и ложной. Если «Марсель» больше не хочет сохранить Адриена, им придется искать другого игрока, таков закон футбола.

Решение по «делу Диарра» уже принято, и есть определенные правила. Если клуб хочет расстаться с игроком, нельзя требовать баснословных сумм. 15 миллионов евро – это огромная сумма.

Клубы обращались за информацией летом, некоторые сделали это в последние дни, и еще несколько сегодня. Предложения будут», – сказал адвокат Рабьо Ромуальд Палао.

Решение по «делу Диарра» было вынесено Судом Евросоюза в октябре 2024 года. Это решение предоставляет футболистам большую защиту, если они рассматривают возможность расторжения контракта с клубом, особенно в случае, если игрок желает расторгнуть контракт «без уважительной причины».

Действующий контракт Рабьо с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Сторона игрока не заявляла о его желании расторгнуть соглашение.

Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном «Марселя». Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»

Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
