«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
«Марсель» подтвердил, что выставил Адриена Рабьо и Джонатана Роу на трансфер.
Напомним, что футболисты временно отстранены от занятий с основной командой «Марселя». Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Сегодня появилась информация о том, что клуб сообщил матери Рабьо о намерении расстаться с полузащитником.
«Марсель» объявляет, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу включены в список игроков, выставленных на трансфер.
Это решение было принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча против «Ренна», по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба.
В понедельник клуб довел это решение до сведения обоих игроков», – говорится в сообщении «Марселя».
А что теперь делать со Станковичем?26604 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Марселя»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости