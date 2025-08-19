«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»

«Марсель» подтвердил, что выставил Адриена Рабьо и Джонатана Роу на трансфер.

Напомним, что футболисты временно отстранены от занятий с основной командой «Марселя». Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Сегодня появилась информация о том, что клуб сообщил матери Рабьо о намерении расстаться с полузащитником.

«Марсель » объявляет, что Адриен Рабьо и Джонатан Роу включены в список игроков, выставленных на трансфер.

Это решение было принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча против «Ренна», по согласованию с тренерским штабом и в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба.

В понедельник клуб довел это решение до сведения обоих игроков», – говорится в сообщении «Марселя».