  Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)
Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)

Адриен Рабьо пытался не допустить драки в раздевалке «Марселя», но сам ее начал.

Журналист Ромен Молина описал обстоятельства конфликта, который привел к выставлению полузащитника на трансфер.

После поражения от «Ренна» со счетом 0:1 голкипер «Марселя» Херонимо Рульи начал в раздевалке громко жаловаться на отсутствие желания у некоторых игроков и повторяющиеся ошибки. Он использовал очень резкие выражения на испанском, комментируя действия Джонатана Роу. Англичанин не стал отмалчиваться, между ними разгорелся спор.

Адриен Рабьо вмешался и попытался уладить ситуацию, но Роу негативно воспринял эту инициативу. Началась новая перепалка, в результате которой футболист сборной Франции нанес одноклубнику удар. После этого завязалась драка.

Футболистов разняли, но затем Роу ударил Рабьо сзади, и конфликт вспыхнул с новой силой. 17-летний Дарриль Бакола потерял сознание, но участники драки «проигнорировали» это.

Когда Роу и Рабьо удалось развести с помощью охраны, они продолжили оскорблять и угрожать друг другу.

Отмечается, что конфликт в целом продолжался около 10 минут, его свидетелями стали многие люди, поскольку раздевалка находится рядом с микст-зоной, а дверь в нее периодически открывалась.

Материалы по теме
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном «Марселя». Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»
6вчера, 19:43
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4вчера, 18:00
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол»
5вчера, 17:12
