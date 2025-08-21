Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади и драка возобновилась (Ромен Молина)

Адриен Рабьо пытался не допустить драки в раздевалке «Марселя», но сам ее начал.

Журналист Ромен Молина описал обстоятельства конфликта, который привел к выставлению полузащитника на трансфер.

После поражения от «Ренна » со счетом 0:1 голкипер «Марселя » Херонимо Рульи начал в раздевалке громко жаловаться на отсутствие желания у некоторых игроков и повторяющиеся ошибки. Он использовал очень резкие выражения на испанском, комментируя действия Джонатана Роу . Англичанин не стал отмалчиваться, между ними разгорелся спор.

Адриен Рабьо вмешался и попытался уладить ситуацию, но Роу негативно воспринял эту инициативу. Началась новая перепалка, в результате которой футболист сборной Франции нанес одноклубнику удар. После этого завязалась драка.

Футболистов разняли, но затем Роу ударил Рабьо сзади, и конфликт вспыхнул с новой силой. 17-летний Дарриль Бакола потерял сознание, но участники драки «проигнорировали» это.

Когда Роу и Рабьо удалось развести с помощью охраны, они продолжили оскорблять и угрожать друг другу.

Отмечается, что конфликт в целом продолжался около 10 минут, его свидетелями стали многие люди, поскольку раздевалка находится рядом с микст-зоной, а дверь в нее периодически открывалась.