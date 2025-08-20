  • Спортс
  • Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»
Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»

Президент «Марселя» резко высказался о стычке Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Мы были вынуждены принять решение после инцидента, который перешел все границы допустимого как в футбольном клубе, так и в любой другой организации. 

Меня в раздевалке не было, но то, что я могу сказать, основывается на словах штаба. Это было что-то неслыханное, жестокое, очень агрессивное и выходящее за все возможные рамки.

Роберто Де Дзерби тренирует уже 13 лет, Медхи Бенатиа (спортивный директор «Марселя» – Спортс’‘) в большом футболе 22 года, я сам начал в профессиональном футболе 20 лет назад. Думаю, у нас троих достаточно опыта, чтобы заявить: никогда еще мы не видели ничего подобного в раздевалке.

Вы думаете, что я, президент «Марселя», рад оказаться в такой ситуации с одним из лучших игроков прошлого сезона, которого я называл примером? Честно говоря, клуб пострадал от этой ситуации. Мы стали жертвой ситуации, непомерной драки, совершенно неслыханной в футбольном мире», – заявил Пабло Лонгория в интервью AFP. 

Источник: RMC Sport
