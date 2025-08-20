  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол»
5

Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол»

Медхи Бенатия поделился подробностями о драке Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Могу сказать, что некоторые ключевые игроки вернулись разочарованными и начали комментировать поражение, поведение команды... Говорить, что нужно было сделать больше, мы же «Марсель». Нельзя позволить себе проиграть команде, которая целый час играет вдесятером против одиннадцати.

До этого были только слова, а тут дошло до криков. Обычно всегда находилось два-три человека, которые разнимали игроков. После прихода тренера все успокаивалось, тренер брал слово и объяснял, что осталось еще много матчей, сезон только начался. Но здесь началась драка, в ход пошли кулаки…

У одного парня [Дарриля Бакола], к несчастью, в этот момент случился обморок, и он упал на пол. Все это происходило в раздевалке. Был настоящий хаос, я никогда ничего подобного не видел.

Такое случается… Но нельзя позволять себе физическую атаку, удары кулаком в челюсть. Их разнимала охрана... Где мы вообще находимся? Мы здесь, чтобы играть в футбол», – сказал спортивный директор «Марселя».

Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»

Увольнять ли Семака?10736 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoАдриен Рабьо
logoМарсель
logoлига 1 Франция
происшествия
logoДжонатан Роу
logoРоберто Де Дзерби
logoЗдоровье
logoДарриль Бакола
logoМедхи Бенатия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Что-то неслыханное, жестокое, агрессивное, переходящее все границы. Ни я, ни Де Дзерби с Бенатия не видели ничего подобного в раздевалке»
19сегодня, 13:32
Юрист семьи Рабьо: «Историю с Роу раскрутили и используют, чтобы выдавить Адриена из клуба. Пусть «Марсель» объяснит, приметил ли другого игрока»
5сегодня, 12:54
«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
25вчера, 16:49
Рабьо и Роу отстранены от работы с первой командой «Марселя» – они поругались в раздевалке после 0:1 от «Ренна»
118 августа, 17:12
Главные новости
Гарначо готов остаться вне состава «МЮ», если не уйдет в «Челси». Другие клубы вингера не интересуют
722 минуты назад
Девушка Батракова Подшибякина про комментатора Боярского: «Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Нужно извиниться перед судьей лично-лично»
1826 минут назадВидео
«Арсенал» предложит за Эзе около 60 млн фунтов. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
1133 минуты назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» играет с «Кайратом»
15945 минут назадLive
«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах
959 минут назад
Оуэн про Исака: «В 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни его дети, ни его семья. Когда происходит наоборот – весь мир сходит с ума»
23сегодня, 18:45
Сперцян и Батраков лидируют по созданным в РПЛ моментам. 36-летний Дзюба – в пятерке
18сегодня, 18:29
Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: «Думаю, нам нужно ехать в Катар»
9сегодня, 18:25
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4сегодня, 18:00
Мерсон об «МЮ»: «Хорошие вратари, как Райя, Алиссон, Эдерсон, спасают очки, а Байындыр фатальной ошибкой лишил их. Команда сыграла так хорошо, как могла, но проиграла – не лучший знак»
10сегодня, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «Адриен был лидером, самым сильным звеном «Марселя». Поэтому мы были еще больше шокированы случившимся. Я не найду игрока сильнее него за 10 дней»
4 минуты назад
Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске – это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»
316 минут назад
Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
420 минут назад
Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»
540 минут назад
«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
647 минут назад
«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа
48 минут назадФото
«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича
152 минуты назадФото
«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)
157 минут назад
Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель
2сегодня, 18:36
Компания Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма» на 1 млн фунтов. Ineos утверждает, что клуб вел переговоры с Audi в 2023-м, связанные с продажей Кейна в «Баварию» (The Telegraph)
1сегодня, 18:31