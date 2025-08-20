Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол»

Медхи Бенатия поделился подробностями о драке Адриена Рабьо и Джонатана Роу.

Между игроками произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Могу сказать, что некоторые ключевые игроки вернулись разочарованными и начали комментировать поражение, поведение команды... Говорить, что нужно было сделать больше, мы же «Марсель ». Нельзя позволить себе проиграть команде, которая целый час играет вдесятером против одиннадцати.

До этого были только слова, а тут дошло до криков. Обычно всегда находилось два-три человека, которые разнимали игроков. После прихода тренера все успокаивалось, тренер брал слово и объяснял, что осталось еще много матчей, сезон только начался. Но здесь началась драка, в ход пошли кулаки…

У одного парня [Дарриля Бакола ], к несчастью, в этот момент случился обморок, и он упал на пол. Все это происходило в раздевалке. Был настоящий хаос, я никогда ничего подобного не видел.

Такое случается… Но нельзя позволять себе физическую атаку, удары кулаком в челюсть. Их разнимала охрана... Где мы вообще находимся? Мы здесь, чтобы играть в футбол», – сказал спортивный директор «Марселя».

