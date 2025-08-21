Рабьо предложил «Ювентусу» подписать себя и звонил директору клуба Кьеллини. «Марсель» выставил хавбека на трансфер
Адриен Рабьо пытается вернуться в «Ювентус».
«Марсель» ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалки команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).
Сообщается, что французский хавбек предложил свои услуги «Ювентусу» и позвонил директору клуба Джорджо Кьеллини.
Туринский клуб принял к сведению предложение Адриена Рабьо, но в то же время рассматривает кандидатуру хавбека Мэттью О’Райли из «Брайтона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-italia.net
