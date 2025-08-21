Рабьо предложил «Ювентусу» подписать себя и звонил директору клуба Кьеллини. «Марсель» выставил хавбека на трансфер

Адриен Рабьо пытается вернуться в «Ювентус».

«Марсель » ранее выставил полузащитника на трансфер из-за потасовки в раздевалки команды после матча 1-го тура Лиги 1 против «Ренна» (0:1).

Сообщается, что французский хавбек предложил свои услуги «Ювентусу » и позвонил директору клуба Джорджо Кьеллини .

Туринский клуб принял к сведению предложение Адриена Рабьо , но в то же время рассматривает кандидатуру хавбека Мэттью О’Райли из «Брайтона».