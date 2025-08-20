  • Спортс
  • Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4

Глава фанатского объединения «Марселя» выступил против продажи Адриена Рабьо.

Между Рабьо и Джонатаном Роу произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Оба футболиста были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

«Мы видели много безумных вещей, но это просто великолепно. Нужно хорошенько подумать. Весь сезон под вопросом. Вокруг Адриена Рабьо строили команду, его хвалили в течение нескольких месяцев.

У всех бывают срывы. В прошлом сезоне президент [Пабло Лонгория] сходил с ума, как и [спортивный директор] Медхи Бенатия. Я бы так не поступил, наложил бы серьезные санкции, крупно оштрафовал и попытался бы поговорить со всеми основными участниками. Можно собрать всех вместе, поговорить и спокойно высказаться.

Думаю, они сильно рискуют. Мы провели кампанию по продаже сезонных абонементов на сезон практически за счет Адриена Рабьо, продали тысячи футболок... Лучше бы им не совершать ошибок, потому что ситуация может быстро ухудшиться. Мы ждем встречи с руководством, чтобы они лично смогли нам все объяснить. На данный момент она не запланирована, но мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее.

Любой футболист, баскетболист, гандболист, регбист скажет вам, что участвовал хотя бы в одной серьезной стычке. Была пройдена некая черта, но, может быть, можно решить ситуацию иначе, не отрезая руку. Сезон практически перевернулся с ног на голову», – сказал глава объединения фанатов Dodger’s Кристиан Катальдо.

Бенатия о стычке Рабьо и Роу: «В ход пошли кулаки, был настоящий хаос. Нельзя позволять себе физическую атаку, удары в челюсть, их разнимала охрана. Мы здесь, чтобы играть в футбол»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
