Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»

Иоланда Чен отреагировала на сексизм комментатора Александра Боярского.

Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«Сколько людей – столько и мнений. Всем не угодишь, будь ты комментатор или спортсмен, судья на матче. Все равно будут недовольные.

Конечно, этот комментатор поступил некрасиво. В наше время давно уже не принято так выражаться. В эфире некорректно говорить такие вещи и настолько огульно критиковать.

Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин. И наоборот, мужчины сами прекрасно справляются с вроде бы традиционными женскими делами – с хозяйством, воспитанием детей, готовкой еды. Мужчины зачастую лучшие повара», – заявила чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Чен.