  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»
11

Иоланда Чен про комментатора Боярского: «Поступил некрасиво. Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин»

Иоланда Чен отреагировала на сексизм комментатора Александра Боярского.

Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».

«Сколько людей – столько и мнений. Всем не угодишь, будь ты комментатор или спортсмен, судья на матче. Все равно будут недовольные.

Конечно, этот комментатор поступил некрасиво. В наше время давно уже не принято так выражаться. В эфире некорректно говорить такие вещи и настолько огульно критиковать.

Многие женщины делают мужские дела лучше мужчин. И наоборот, мужчины сами прекрасно справляются с вроде бы традиционными женскими делами – с хозяйством, воспитанием детей, готовкой еды. Мужчины зачастую лучшие повара», – заявила чемпионка мира по легкой атлетике и спортивный комментатор Чен.

А что теперь делать со Станковичем?20988 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Боярский
logoРодина Москва
logoЮношеская футбольная лига
logoЗенит
logoсудьи
дискриминация
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoИоланда Чен
женский футбол
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
111сегодня, 13:31
Трушечкин про Боярского: «Печально, что и комментатор, и осудившее его сообщество как бы сходятся, что счастливая и сытая семья, множество детей – нечто вроде наказания для женщины»
45сегодня, 12:40
Смородская о Боярском: «Пещерный комментатор, такие высказывания недопустимы. Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины»
63сегодня, 11:38
Депутат Свищев про комментатора Боярского: «Оскорблять женщин никто не вправе. Они ничем не отличаются от мужчин, а иногда качественнее судят. Наказание должно быть неминуемо»
26сегодня, 10:33
Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
82сегодня, 10:07
Главные новости
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
22 минуты назад
«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
1025 минут назад
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
1233 минуты назад
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
1638 минут назад
«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
3651 минуту назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325551 минуту назад
Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»
18сегодня, 14:19
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)
105сегодня, 13:59
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
34сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
3 минуты назад
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
512 минут назад
Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»
714 минут назад
Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»
523 минуты назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
127 минут назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
32 минуты назадФото
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1236 минут назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
542 минуты назад
Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1044 минуты назад
Стример Мэддисон о «Матч ТВ»: «Почему плеер на сайте не работает нигде, кроме России? Настолько на людей плевать? Это просто абсурд какой-то»
351 минуту назад