Депутат Свищев про комментатора Боярского: «Оскорблять женщин никто не вправе. Они ничем не отличаются от мужчин, а иногда качественнее судят. Наказание должно быть неминуемо»

Депутат Дмитрий Свищев призвал наказать комментатора за оскорбление женщин.

Александр Боярский во время матча «Родины » и «Зенита » (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил : «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения : «Девушки – это украшение футбола».

«Я считаю, что если ФИФА , УЕФА и РФС приняли решение о допуске к судейству женщин, то мы должны четко следовать всем прописанным нормам и правилам.

Женщины ничем не отличаются от мужчин, а иногда более качественно и беспристрастно судят футбольные матчи. Лучше, чем другие рефери, в том числе иногда и скомпрометировавшие себя ранее арбитры-мужчины.

Оскорблять женщин никто не вправе, никому это не позволительно. Думаю, что РФС должен высказать жесткую позицию по этому комментатору. Мое мнение – должно последовать наказание, вплоть до его отстранения на какой-то срок от возможности комментировать матчи.

Мы должны четко следовать тем правилам и современным требованиям, которые везде прописаны. Мы не можем оставлять без последствий оскорбления игроков, судей, тренеров и болельщиков по гендерному, национальному, религиозному и всем другим признакам.

Наказание должно быть неминуемо. И даже извинения комментатора, как мне кажется, являются недостаточными», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев .