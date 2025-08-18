  • Спортс
  • Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»
41

Депутат Журова про комментатора Боярского: «В России мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Это сексизм и оскорбление. Он побоялся бы мужчину так оскорбить в эфире»

Депутат Светлана Журова обвинила комментатора Александра Боярского в сексизме.

Боярский во время матча «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».

«У нас в стране мужчины вечно отправляют женщин на кухню.

Когда женщина профессионал в своем деле, странно слышать такую оценку. Раз женщина-арбитр работала на этом матче, значит, у нее есть соответствующая квалификация, точно такая же, как у мужчин-судей.

Этот комментатор хочет сказать, что претензий к мужчинам-арбитрам нет, и только женщины ошибаются? Причем здесь вообще гендерная принадлежность? Это сексизм и оскорбление.

Попробовал бы он мужчину так оскорбить в эфире. Думаю, побоялся бы», – заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
дискриминация
телевидение
logoЗенит
женский футбол
logoПервая лига
logoсудьи
Политика
Государственная дума
logoСветлана Журова
logoЮношеская футбольная лига
logoпремьер-лига Россия
logoРодина Москва
Александр Боярский
