Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»
Дмитрий Губерниев назвал бранным словом комментатора Александра Боярского.
Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».
«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу.
Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», – цитирует комментатора и телеведущего Губерниева «Газета.Ru».
