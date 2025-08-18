  • Спортс
Губерниев про комментатора Боярского: «Можно мудилой назвать. Мне стыдно за так называемого коллегу»

Дмитрий Губерниев назвал бранным словом комментатора Александра Боярского.

Боярский во время матча «Родины» и «Зенита» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, который обслуживала бригада судей во главе с Ариной Станововой, завил: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются». Сегодня он принес извинения: «Девушки – это украшение футбола».

«Боярский [матерное слово, характеризующее глупого человека], мне стыдно за так называемого коллегу.

Можно просто мудилой назвать. Больше нечего добавить», – цитирует комментатора и телеведущего Губерниева «Газета.Ru».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Газета.Ru»
